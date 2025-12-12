Traffico Roma del 12-12-2025 ore 16 | 30

Il traffico a Roma del 12 dicembre 2025 alle 16:30 presenta code e incolonnamenti sul raccordo anulare, specialmente tra via della Magliana e La Romanina, così come tra Trionfale e Bufalotta. Sono previsti lavori notturni in alcune gallerie e chiusure temporanee, mentre lo sciopero generale può influenzare il settore dei trasporti regionali e Cotral.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico sostenuto l'intero percorso del raccordo anulare in particolare incolonnamenti in carreggiata esterna tra via della Magliana e La Romanina anche in carreggiata interna code tra Trionfale salari e successivamente tra Bufalotta è il palazzo dello sport all'Eur questa sera il concerto di Marracash ricordiamo che è possibile raggiungere il palazzetto anche con la linea B della metropolitana scendendo alla fermata EUR palasport oppure con le numerose linee di bus attiva e fino a tarda sera ricordiamo inoltre che nel fine settimana le metropolitane seguono l'orario prolungato le ultime corse a 1:30 di notte lavori di notte nella galleria della circonvallazione interna chiusa tra le 22 e le 6 nelle due direzioni quindi sia verso San Giovanni e sia in direzione dell'Olimpico e fino al 20 dicembre in fascia oraria 226 chiusura della panoramica collegamento tra Piazzale Clodio e via Trionfale nelle due direzioni per ricordiamo che è in corso uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolge anche il settore dei trasporti fino alle 21 alle corse dei treni a media lunga percorrenza ma anche i convogli regionali a Roma nessun problema per quanto riguarda la rete Atac e quindi borse tra me e metropolitane sono regolari a rischio invece le corse dei bus Cotral https:storage. Romadailynews.it

