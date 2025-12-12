Traffico Roma del 12-12-2025 ore 14 | 30

Il 12 dicembre 2025 a Roma sono previste restrizioni al traffico tra le 7:30 e le 10:30 e dalle 17 alle 20, a causa del blocco per veicoli più inquinanti e di una manifestazione in centro. Sono attese deviazioni per numerose linee di bus e tram, mentre domenica mattina si svolgerà una gara podistica con partenza e arrivo in piazzale dell'Industria.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domenica blocco traffico all'interno della fascia verde per le auto e mezzi più inquinanti in particolare per le autovetture Euro 3 benzina Euro 4 diesel per i ciclomotori e motoveicoli a tre quattro ruote alimentati a gasolio Euro 2 per gli autoveicoli alimentati a benzina Euro 3 e a gasolio Euro 4 adibiti al trasporto merci il blocco è previsto nella fascia oraria tra le 7:30 e le 10:30 e poi nel pomeriggio dalle 17 alle 20 domani mattina manifestazione con corteo in centro da piazza Vittorio a piazzale Aldo Moro sono attese circa 1000 persone sfileranno lungo via Principe Eugenio viale Alessandro Manzoni via Giovanni Giolitti via di Santa Bibiana a Piazza di Porta San Lorenzo Piazzale Tiburtino via Tiburtina & via dei marruccini possibili deviazioni per 10 linee tra bus e tram domenica mattina invece in programma gara podistica all'Euro circa 2700 atleti si misureranno su una distanza di 10 km con la partenza e arrivo in piazzale dell'Industria dalle 7:30 a chiusura al traffico deviazioni o limitazioni per 23 linee di bus

