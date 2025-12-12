Traffico Roma del 12-12-2025 ore 11 | 30

Il traffico a Roma del 12 dicembre 2025 alle ore 11:30 è influenzato da manifestazioni in centro storico, con cortei che coinvolgono diverse vie e piazze principali. Sono previste deviazioni e limitazioni per numerose linee di bus e tram, con aggiornamenti disponibili sulla situazione del traffico e le alternative percorribili.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa mattina manifestazione con corteo in centro da Piazza Vittorio e Fori Imperiali passando per via dello Statuto in via Merulana via Labicana deviazioni o limitazioni per 13 linee di bus domani pomeriggio invece a partire alle 14:30 manifestazione con corteo da piazza Vittorio a piazzale Aldo Moro sono attese circa 1000 persone sfileranno lungo via Principe Eugenio via Alessandro Manzoni via Giovanni in via di Santa Bibiana Piazza di Porta San Lorenzo Piazzale Tiburtino via Tiburtina & via dei marruccini possibili deviazioni per 10 linee tra bus e tram dettagli e aggiornamenti su Roma. Ordinanza N.27 del 11.12.2025 Disciplina traffico provvisoria Piazza Roma e Via G. Theodoli Dalle ore 14.00 di Sabato 13 Dicembre alle ore 21.00 di Domenica 14 Dicembre Divieto di sosta e di parcheggio in Piazza Roma e Via G. Theodoli per svol

