Traffico Roma del 12-12-2025 ore 08 | 30

Il traffico a Roma al 12 dicembre 2025 alle 08:30 presenta diverse criticità, tra incidenti e situazioni di congestione. Tra code sulla GRA, sulla Flaminia e la Salaria, si segnalano anche rallentamenti su arterie urbane e strade di collegamento. La giornata è caratterizzata da uno sciopero di 24 ore che coinvolge trasporto pubblico e settori pubblici e privati, influenzando i servizi di mobilità.

Luceverde Roma Buongiorno piccolo da Metti sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici via Isacco Newton andando in direzione dell'Euro sul grande raccordo anulare code per traffico sulla carreggiata interna alla diramazione Roma sud della via Appia mentre in carreggiata esterna si sta incollata alla Salaria Flaminia tra la Roma Fiumicino la via del mare è ancora tra il bivio con la 24 la Tiburtina piccolo davanti a tratti poi sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo L'Aquila 3 raccordo e la tangenziale est su quest'ultima code tra via di Pietralata e via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico e tra Largo Passamonti viale Castrense andando in direzione San Giovanni code poi sulla Flaminia Nuova dal raccordo a via dei Due Ponti sulla Salaria Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe incidente con rallentamenti su via della Pineta Sacchetti all'altezza di via di Villa Maggiorani incidente su via Ostiense all'altezza di via di Decima è ancora un incidente segnalato su via Ardeatina all'altezza di via dell'ecologia possibili disagi per un divieto di transito sul ponte dell'Industria per una cerimonia intitolazione del Ponte a San Francesco d'Assisi In programma per le 12:15 modifiche anche nell'aria circostante e ricordiamo oggi lo sciopero di 24 ore anche delle trasporto pubblico e voglio i settori pubblici e privati a rischio per l'intera giornata i collegamenti di giornali effettuati da Cotral i treni regionali Intercity ad alta velocità e servizio Sara regolare percuotere nelle fasce di garanzia quindi da Inizio servizio fino alle 8:30 che dalle 17 fino alle 20 mentre per quanto riguarda il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 dalle 18 fino alle 21 per i dettagli di quel le altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-12-2025 ore 08:30

