Traffico intenso a Roma alle 07:30 del 12 dicembre 2025, con code sul Grande Raccordo Anulare e sulla viabilità urbana a causa di incidenti e manifestazioni. Lo sciopero del trasporto pubblico provoca ulteriori disagi, con servizi regionali e ferroviari garantiti solo in fasce di garanzia. Ecco le principali informazioni sul traffico e le variazioni dei servizi odierni.

Luceverde Roma Buongiorno sul grande raccordo anulare code per traffico sulla carreggiata interna tra la diramazione Roma sud e la via Appia mette in carreggiata esterna si sta in coda tra la a e la Flaminia tratto Urbano della A24 Roma Teramo L'Aquila tra il raccordo e la tangenziale est è su quest'ultima code tra via Pietralata via dei Campi Sportivi andando in direzione del Foro Italico prima sulla Flaminia Nuova dal raccordo via dei Due Ponti sulla Salaria da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe incidente Concorde su via Ardeatina all'altezza di via dell'ecologia possibili Disagi con divieto di transito sul ponte dell'Industria per una cerimonia di intitolazione del Ponte a San Francesco d'Assisi che verrà alle 12:15 Dopodiché anche nell'aria circostante e Oggi sciopero del trasporto pubblico di 24 ore che coinvolge i settori pubblici e privati a rischio per l'intera giornata e collegamenti regionali effettuati Dakota i treni regionali Intercity e ad alta velocità il servizio Sara regolare nelle fasce di garanzia fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 per il trasporto regionale invece garantiti i servizi essenziali con treni garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per i dettagli di queste di altre notizie di consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-12-2025 ore 07:30

