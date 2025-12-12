Traffico Lazio del 12-12-2025 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio il 12 dicembre 2025 alle 17:30 presenta code e chiusure su diverse arterie, tra lavori e sciopero nazionale. Tra Guidonia e Roma Sud si registrano congestioni, mentre sulla A24 e sulla Roma Nord si verificano chiusure notturne. Le condizioni del trasporto pubblico sono generalmente stabili, ma si segnalano possibili disagi nelle aree interessate.

luce verde Lazio Bentrovati alle porte della capitale sull'autosole code per lavori tra Guidonia Montecelio la diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli in Roma il traffico è sostenuto lungo l'intero percorso del raccordo anulare in particolare incolonnamenti in carreggiata esterna tra via della Magliana e La Romanina anche in carreggiata interna Ci sono code tra Trionfale Salaria e successivamente tra bufalo e Prenestina code poi sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo è uscita dalla capitale tra Portonaccio e il raccordo anulare si sta in fila anche su via Pontina tra Castel Romano Pomezia e Aprilia indirizzo Latina lavori Questa notte sulla diramazione di Roma nord è tra le 22 e le 6 chiusa all'immissione sull'autosole per chi da Roma deve proseguire verso Firenze lavori di notte anche sulla A12 Roma Civitavecchia chiusa tra le 21 e le 7 tra Maccarese Torrimpietra nelle due direzioni ricordiamo infine che in corso uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolge anche il settore dei trasporti fino 21 a rischio le corse dei treni a media lunga percorrenza ma anche i convogli regionali a Roma nessun problema per quanto riguarda la rete Atac e quindi bus tram e metropolitane sono regolari a rischio invece le corse dei bus Cotral bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. Romadailynews.it

Traffico Lazio del 12-12-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio Trovati prorogati al 12 gennaio i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-12-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura lo sciopero ... romadailynews.it

Domenica ecologica oggi a Roma: tutte le info sul blocco del traffico . Chi può circolare? #roma #domenicaecologica #ComunediRoma #LazionewsEu #LazioNews - facebook.com facebook