Traffico Lazio del 12-12-2025 ore 09 | 30

Ecco un'introduzione di massimo 70 parole: Il traffico nel Lazio al 12 dicembre 2025 alle 09:30 presenta alcune criticità: lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora-Cassino, chiusure e deviazioni, e uno sciopero di 24 ore nel settore dei trasporti pubblici. Sono garantiti i servizi essenziali di trenitalia e Cotral, con attenzione alle possibili ripercussioni sulla mobilità regionale.

Luceverde Lazio Trovati prorogati al 12 gennaio i lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 raccomandiamo le dovute attenzioni alla guida Oggi sciopero di 24 ore del trasporto pubblico che coinvolge i settori pubblici e privati rischio per l'intera giornata e collegamenti dei giornali effettuati da Cotral i treni regionali Intercity ad alta velocità in servizio sarà regolare nelle fasce di garanzia quindi dalle 17 fino alle 20 per quanto riguarda il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle 18 alle 21 da Maria Barbara taormine tutto grazie per l'ascolto un servizio dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 12-12-2025 ore 09:30

Domenica ecologica oggi a Roma: tutte le info sul blocco del traffico . Chi può circolare?

