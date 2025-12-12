Traduttori e interpreti triestini alle prese con ChatGpt | Ci davano per spacciati 16 anni fa

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore delle traduzioni e degli interpretari, spingendo professionisti triestini a rivedere le proprie pratiche. Dopo 16 anni di sfide, l’arrivo di ChatGPT rappresenta un’opportunità di evoluzione piuttosto che una minaccia, trasformando il modo di lavorare e offrendo nuove possibilità nel campo linguistico.

L’arrivo dell’intelligenza artificiale nel mondo dei traduttori e degli interpreti non è una catastrofe che farà sparire queste professioni, ma sta innescando rapidi cambiamenti nel modo di esercitarle. Tra questi, un drastico calo delle tariffe e, in diversi ambiti, della qualità della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

