Tra Washington e Bruxelles Meloni non può più bluffare

Giorgia Meloni si trova al centro di tensioni crescenti tra Washington e Bruxelles, costretta a scegliere una posizione più decisa tra alleanze europee e rapporti con gli Stati Uniti. La strategia di equilibrio, che ha caratterizzato fino a ora il suo operato, sembra infatti avvicinarsi a un punto di non ritorno.

Il tempo in cui per Giorgia Meloni era possibile tenere il piede in due staffe, quella europea e quella a stelle e strisce, potrebbe essere vicino a scadere.

