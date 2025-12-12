Tra Washington e Bruxelles Meloni non può più bluffare

Giorgia Meloni si trova al centro di tensioni crescenti tra Washington e Bruxelles, costretta a scegliere una posizione più decisa tra alleanze europee e rapporti con gli Stati Uniti. La strategia di equilibrio, che ha caratterizzato fino a ora il suo operato, sembra infatti avvicinarsi a un punto di non ritorno.

Il tempo in cui per Giorgia Meloni era possibile tenere il piede in due staffe, quella europea e quella a stelle e strisce, potrebbe essere vicino a scadere. La diffusione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

