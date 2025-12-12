Tra le mura del Castello fino all’alba

“Una notte al Castello. Per accendere il buio“: è il titolo dell’iniziativa che aprirà le porte del monumento simbolo di Legnano per un’esperienza dedicata al freddo, al silenzio e ai bagliori di luce. L’appuntamento è domani e domenica con la versione invernale delle notti di racconti tanto gradite dal pubblico tra le proposte estive. Cambia la stagione e con questa la materia narrativa, ora incentrata sul buio dell’inverno e sul ghiaccio. Il Castello sarà attraversato dal pubblico con i racconti, letti o inscenati, dagli attori di Radice Timbrica diventando, più che la scena di uno spettacolo nell’accezione tradizionale del termine, un percorso, una veglia collettiva in cui si cammina, ci si ferma e si ascolta da vicino, sempre sul confine tra gelo e voce come tra oscurità e tracce di luce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

