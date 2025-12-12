Tra i colpi di scena dei nuovi episodi della serie turca di Canale 5 Kismet rivela la verità | è la figlia di Yusuf

Nuovi episodi di Kismet su Canale 5 svelano importanti rivelazioni, tra cui la verità sulla provenienza di Kismet, figlia di Yusuf. Dopo il tentato suicidio di Sarp, la sua prigionia nella villa di Nezir prosegue, mentre l’ombra della vendetta del nemico si fa sempre più concreta. La serie si arricchisce di colpi di scena e tensioni crescenti.

D opo il tentato suicidio di Sarp, la sua prigionia in una stanza della villa di Nezir continua, con la consapevolezza che la vendetta del nemico ancora deve arrivare. Lo si capirà nelle puntate della serie turca La forza di una donna in onda oggi e domani. Venerdì 12 dicembre gli appuntamenti sono due, alle 16:05 e alle 18:10. Sabato 13 dicembre, la puntata lunga inizierà invece alle 15:30, sempre su Canale 5. Cosa vedere su Netflix a dicembre 2025: la guida completa alle migliori proposte X Leggi anche › Le anticipazioni di oggi e domani di “La forza di una donna”: Sarp tenta il suicidio, Arif in carcere La forza di una donna, anticipazioni puntata 12 e 13 dicembre, trama episodi. Iodonna.it

