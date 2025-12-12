Tra continuità e cambi Vincere per risalire Scuffet ancora tra i pali Attenzione al 4-4-2

L'articolo esplora la sfida di mantenere la continuità nelle prestazioni, valorizzando i punti di forza del collettivo, mentre si valuta l'opzione di un cambiamento tattico come il 4-4-2. Tra conferme e novità, si analizzano le strategie per vincere e risalire la classifica, con particolare attenzione alla presenza di Scuffet tra i pali e alle potenzialità di questa variante.

Il pensiero rivolto alla continuità e alla conferma dei punti di forza del collettivo, strizzando però l’occhio alla suggestione di una variante tattica che ha già portato frutti interessanti. Questa sera al "Via del Mare" lo Sporting Club va a caccia del riscatto: tecnico, dopo lo scivolone nel giorno dell’Immacolata; tattico, tentando di migliorare la qualità delle giocate dopo i tanti – troppi – cross non sfruttati; morale, perché la scoppola rimediata ha generato ansie suffragate da una classifica che chiede un’immediata scossa. Il Pisa si presenta in casa del Lecce con il terzultimo posto in tasca ma anche la possibilità di risalire un gradino conquistando l’intera posta in palio: proprio i pugliesi sopravanzano i nerazzurri di tre lunghezze e, con la vittoria, lo Sporting Club li aggancerebbe e li supererebbe in virtù dello scontro diretto a favore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tra continuità e cambi. Vincere per risalire. Scuffet ancora tra i pali. Attenzione al 4-4-2

