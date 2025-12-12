Toscana Gospel Festival Torna la magia del Natale

Il Toscana Gospel Festival torna a Massa e Cozzile, portando la magia del Natale nella suggestiva chiesa di Santa Maria Assunta. Un evento musicale che promette emozioni e atmosfere festive, offrendo al pubblico un momento di intrattenimento e spiritualità durante la stagione natalizia.

Il Toscana Gospel Festival torna a Massa e Cozzile e lo fa domenica 14 dicembre nella storica chiesa di Santa Maria Assunta. In scena Cedric Shannon Rives dal Missouri. Originario di St. Louis Cedric è un artista poliedrico che unisce talento musicale, teatrale e ministeriale. Cresciuto in ambiente ecclesiale, ha iniziato nel coro giovanile seguendo le orme paterne. A nove anni ha eseguito il primo assolo e a undici il primo concerto con orchestra, ricevendo standing ovation. Diplomatosi alla Central Visual and Performing Arts High School di St. Louis, ha perfezionato le sue competenze in musica e teatro attraverso corsi di ensemble vocali, jazz e musical. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tutto pronto per la rassegna che quest'anno è dedicata alla figura di Rosa Parks.

