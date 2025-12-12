Torre Maina tornano i presepi in mostra nella chiesa parrocchiale
A Torre Maina torna l’attesa esposizione dei presepi, giunta alla sua quindicesima edizione. A partire dal 14 dicembre, nella chiesa parrocchiale del paese, sarà possibile ammirare le creazioni artistiche dedicate al Natale, mantenendo viva la tradizione e il fascino delle rappresentazioni natalizie.
Presepi in mostra a Torre Maina dal 14 dicembre. Giunta ormai alla quindicesima edizione, l'esposizione "Presepi in mostra" è allestita anche in questo Natale nella Chiesa Parrocchiale di Torre Maina, frazione di Maranello. Inaugurazione domenica 14 dicembre in occasione della Santa Messa delle.
Presepi in mostra a Torre Maina dal 14 dicembre all'11 gennaio Giunta ormai alla quindicesima edizione, "Presepi in mostra" è allestita anche in questo Natale nella Chiesa Parrocchiale di Torre Maina frazione di Maranello. La mostra si compone di molte ope
