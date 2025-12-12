Torre del Greco | Ruba materiale elettrico e scappa tra le auto nel traffico Carabinieri arrestano 57enne

A Torre del Greco, un uomo di 57 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di fuggire con materiale elettrico rubato dalla propria azienda. L'inseguimento tra le auto nel traffico ha portato al suo arresto e al sequestro di rame e argento, recuperati come refurtiva.

Inseguimento a Torre del Greco: arrestato 57enne con refurtiva di rame e argento dalla propria azienda. Questa mattina a Torre del Greco i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale il 57enne già noto alle forze dell'ordine R. G. I Carabinieri – durante un servizio di controllo del territorio -notano l'uomo, residente a Scafati, in sella alla propria moto. Il centauro effettua diverse manovre pericolose e sorpassa le auto nel traffico. All'Alt dei militari il 57enne non si ferma e ne nasce un breve inseguimento che termina a via Nazionale delle Puglie quando l'uomo perde il controllo della Honda.

