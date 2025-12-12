Torre dei Conti l'operaio supravvissuto al crollo depone una corona in ricordo di Octav Stroici

Un operaio sopravvissuto al crollo della Torre dei Conti ha deposto una corona in memoria di Octav Stroici, collega morto nell’incidente. L’omaggio si è svolto in via dei Fori Imperiali, onorando le vittime del lavoro e sottolineando l’importanza della sicurezza sul luogo di lavoro.

La Torre dei Conti, sopravvissuta a tre terremoti, ora è sventrata da Pnrr (e indignati dell’ultima ora)

La Torre dei Conti, sopravvissuta a tre terremoti, ora è sventrata da Pnrr (e indignati dell'ultima ora) - La Torre dei Conti, nel cuore di Roma, ha ceduto durante i lavori di restauro: gli stessi fondi che ...

Roma: crolla la Torre dei Conti/ Video e foto: un operaio è ancora bloccato tra le macerie, un altro è grave - È parzialmente crollata la Torre dei Conti a Roma durante dei lavori di ristrutturazione: quattro operai tratti in salvo, ma uno è ancora bloccato È una notizia che ha fatto immediatamente il giro del ...

È passato più di un mese dal crollo della Torre dei Conti e dalla morte di Octav Stroici, l'operaio romeno rimasto intrappolato per undici ore sotto le macerie. La Cgil concluderà lo sciopero generale indetto per venerdì proprio sotto la Torre con lo striscione

Dalla Basilica di Norcia alla Torre dei Conti, restauro filologico o ricostruzione creativa? La sfida del 2025