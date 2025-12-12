Torna la Carta Tutto Treno | costi ridotti per la linea Orte-Roma

La “Carta Tutto Treno” torna anche nel 2026, offrendo ai residenti del Lazio e della Tuscia tariffe agevolate per i viaggi quotidiani sulla linea Orte-Roma. Questa iniziativa permette di usufruire di un biglietto giornaliero di andata e ritorno a costi ridotti, facilitando gli spostamenti e favorendo l’uso del trasporto ferroviario regionale.

I residenti del Lazio e della Tuscia potranno usufruire anche per il 2026 dell'agevolazione denominata "Carta Tutto Treno", che consente un viaggio giornaliero di andata e ritorno a un costo ridotto sui treni circolanti su diverse linee ferroviarie. Tra queste figura la FL1 (Orte-Roma): si tratta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Carta tutto treno, confermate le agevolazioni anche per il 2026 - I possessori di abbanamento annuale Metrebus Lazio potranno effettuare un viaggio giornaliero di andata e ritorno sui treni regionali ... Riporta romatoday.it

Carta Tutto Treno Umbria 2026, la giunta regionale approva lo schema di accordo con Trenitalia e stanzia 420mila euro all’anno - Tempo di lettura: 2 MinuteiLa giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore ai Trasporti Francesco De Rebotti, ha approvato all’unanimità lo schema di accordo tra la Regione Umbria e Trenit ... Lo riporta orvieto24.it

