Torna la Babbonatalata in sella alle moto la manifestazione compie dieci anni

La Babbonatalata torna in sella alle moto, celebrando il suo decimo anniversario. Questa manifestazione di solidarietà e beneficenza, ormai tradizione cittadina, si prepara a coinvolgere nuovamente appassionati e partecipanti in un evento speciale, che unisce spirito di comunità e sostegno a cause benefiche.

Una Babbonatalata speciale quella di quest'anno, organizzata anche per celebrare il decennale di questa manifestazione di solidarietà e beneficenza per le strade della città. Organizzata dall'Associazione Culturale Classic Special Firenze, è infatti l'appuntamento di beneficenza che domenica.

