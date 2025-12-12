Torna il Paganettone a Pagani | appuntamento con la degustazione più attesa e gli altri eventi
Il Paganettone a Pagani torna anche quest’anno, portando la tradizione e il gusto delle eccellenze dolciarie locali. La terza edizione della degustazione di panettoni artigianali si terrà domenica 14 dicembre, offrendo un’occasione imperdibile per assaporare le creazioni più pregiate del territorio e vivere l’atmosfera natalizia.
