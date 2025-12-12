Torna il mercato sotto le feste | tutti i divieti

In occasione delle festività natalizie, Monza ospiterà due mercati straordinari in piazza Trento e Trieste, con vendite non alimentari. Gli eventi si terranno domenica 14 e 21 dicembre, dalle 9 alle 19, offrendo un'opportunità di shopping speciale durante il periodo delle feste.

Mercato straordinario in piazza Trento e Trieste in occasione delle feste a Monza. Il mercato, non alimentare, si svolgerà dalle 9 alle 19 di domenica 14 e 21 dicembre.Le modifiche alla viabilitàPer lo svolgimento dei mercati i giorni 14 e 21 dicembre dalle ore 8 alle ore 20 sarà:•. Monzatoday.it

Pubblicità: Euronics torna on air per le Feste con la campagna “Sotto Costo” firmata Hagam

Pubblicità: Euronics torna on air per le Feste con la campagna “Sotto Costo” firmata Hagam - Il piano media, gestito da dentsu X, coinvolgerà dal 12 dicembre TV, CTV, piattaforme online e social. engage.it

Castelnovo di Sotto in festa: torna la Fiera di Sant’Andrea - CASTELNOVO DI SOTTO (Reggio Emilia) – Via Gramsci diventerà il cuore pulsante dello shopping, con il mercato ambulante, i negozi aperti e il “Gioco dei Pacchi” organizzato dall’associazione Botteghe d ... reggionline.com

Torna Mercato Meraviglia, la fiera del design indipendente che promuove l’artigianato contemporaneo negli spazi de La Santissima - Community Hub. - facebook.com facebook