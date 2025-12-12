Torino Cremonese Simeone recupera? Il verdetto sull’argentino

Calcionews24.com | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino Cremonese si avvicina, con l’incertezza sul recupero di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, reduce da un infortunio, potrebbe essere disponibile per la partita. La sfida promette emozioni e intensità, con i tifosi in attesa di conoscere le ultime novità sulle condizioni di Simeone e il suo possibile rientro in campo.

Torino Cremonese è alle porte, ecco le ultime sulle condizioni di Giovanni Simeone, il punto sul rientro in campo dell’argentino dopo l’infortunio «Questa sarà una partita da coltello tra i denti». Parola di Gianluca Petrachi, il nuovo direttore sportivo che ieri pomeriggio – in occasione della conferenza stampa di presentazione – ha già avuto modo . Calcionews24.com

Simeone in gruppo, il Torino recupera il centravanti: titolare con la Cremonese? Chi gioca tra lui, Zapata e Adams

torino cremonese simeone recuperaSimeone in gruppo, il Torino recupera il centravanti: titolare con la Cremonese? Chi gioca tra lui, Zapata e Adams - Baroni potrà contare di nuovo su Giovanni Simeone a partire da Torino- msn.com

torino cremonese simeone recuperaTorino, le ultime verso la Cremonese: Simeone di nuovo in gruppo. Ok pure Ismajli e Ilic - Baroni recupera tre importanti pedine e proverà a riavere anche Tameze. msn.com

torino cremonese simeone recupera il verdetto sull8217argentino

© Calcionews24.com - Torino Cremonese, Simeone recupera? Il verdetto sull’argentino

Maradona: Perché ho lasciato il Barcellona per il Napoli #maradona #intervista #shorts #napoli

Video Maradona: Perché ho lasciato il Barcellona per il Napoli #maradona #intervista #shorts #napoli