Torino Cremonese Simeone recupera? Il verdetto sull’argentino
Torino Cremonese si avvicina, con l’incertezza sul recupero di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, reduce da un infortunio, potrebbe essere disponibile per la partita. La sfida promette emozioni e intensità, con i tifosi in attesa di conoscere le ultime novità sulle condizioni di Simeone e il suo possibile rientro in campo.
Torino Cremonese è alle porte, ecco le ultime sulle condizioni di Giovanni Simeone, il punto sul rientro in campo dell’argentino dopo l’infortunio «Questa sarà una partita da coltello tra i denti». Parola di Gianluca Petrachi, il nuovo direttore sportivo che ieri pomeriggio – in occasione della conferenza stampa di presentazione – ha già avuto modo . Calcionews24.com
Simeone in gruppo, il Torino recupera il centravanti: titolare con la Cremonese? Chi gioca tra lui, Zapata e Adams
Simeone in gruppo, il Torino recupera il centravanti: titolare con la Cremonese? Chi gioca tra lui, Zapata e Adams - Baroni potrà contare di nuovo su Giovanni Simeone a partire da Torino- msn.com
Torino, le ultime verso la Cremonese: Simeone di nuovo in gruppo. Ok pure Ismajli e Ilic - Baroni recupera tre importanti pedine e proverà a riavere anche Tameze. msn.com#Matchday per i ragazzi di #Baldini mentre la prima squadra si prepara per la sfida con la #Cremonese #Torino #TorinoFC #ToroNews ?? L'articolo - facebook.com FacebookTorino, la giornata: oggi non ci sarà la conferenza di #Baroni, in campo la Primavera #Matchday per i ragazzi di #Baldini mentre la prima squadra si prepara per la sfida con la #Cremonese #Torino #TorinoFC #ToroNews ?? L'articolo X.com
Maradona: Perché ho lasciato il Barcellona per il Napoli #maradona #intervista #shorts #napoli