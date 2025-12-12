Torino-Cremonese sabato 13 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il match tra Torino e Cremonese, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 15:00, rappresenta un momento cruciale per i granata, reduci da una fase difficile. Nel 15esimo turno di Serie A, il Torino cerca una vittoria obbligatoria per rialzarsi, affrontando una Cremonese desiderosa di consolidare la propria posizione in classifica.

Il Torino è in crisi nera dopo l'ultima sconfitta e nel match casalingo contro la Cremonese, valido per il 15esimo turno di Serie A, ha di fatto l'obbligo di vincere. I granata sono incappati nel terzo ko di fila venendo rimontato da 2-0 a 2-3 dal Milan e ora la classifica lì vede solo a .

