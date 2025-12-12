top volley nanetti fa sua la tappa con ben 33 punti

Top Volley Nanetti conquista la tappa con 33 punti, segnando un risultato storico nella nona giornata. Le squadre modenesi di pallavolo minore vedono emergere le ragazze, con due di loro ai primi due posti e una che supera per la prima volta in stagione la soglia dei trenta punti. Un traguardo importante che sottolinea il talento e la crescita delle giovani atlete.

Ragazze alla ribalta, nel terz'ultimo impegno del 2025, per le squadre modenesi di pallavolo minore: per la prima volta in stagione sono due ragazze ad occupare i primi due posti nella nona giornata, e per la prima volta in stagione, una di esse supera la fatidica 'quota trenta'. Crescita. Vince la Tappa la ventenne Serena Nanetti, opposta della PM Oil Steel Pol. Castelfranco Emilia, che sta lentamente risalendo verso le parti nobili della serie D Regionale, dopo più di dieci anni di dignitosa permanenza in categoria, e qualche paura: 33 i punti messi a terra dall'opposta biancoverde che, per quanto giovane visto che stiamo parlando di una classe 2005, la Nanetti è già presente nelle classifiche del Top Volley, visto che a Gennaio 2023, con la maglia dell'Alea Montale, riuscì vincere la Tappa della 14^ giornata, mettendo a terra 30 punti.