Joseph Kosinski, regista di Top Gun 2, ha condiviso una prima anticipazione sul terzo capitolo del franchise, rivelando come sarà il film con un semplice, ma significativo, aggettivo. La sua descrizione promette di suscitare curiosità tra i fan, lasciando intendere le atmosfere e le aspettative che circondano il nuovo capitolo.

Il regista del secondo capitolo del franchise con protagonista Tom Cruise ha descritto come sarà il terzo capitolo con una sola parola. In occasione dell'arrivo in streaming su Apple TV del suo nuovo attesissimo film F1 - Il film, con protagonista Brad Pitt, il regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, ha risposto alle domande del nostro Andrea Bedeschi. In merito al terzo capitolo del franchise con Tom Cruise nei panni di Pete Maverick e nonostante sia tenuto a mantenere il più stretto riserbo sui dettagli del film, Kosinski ha descritto Top Gun 3 soltanto con un aggettivo. Top Gun 3 descritto con un aggettivo In chiusura di intervista, ecco il quesito a Joseph Kosinski: "Ti faccio una domanda su Top Gun . Movieplayer.it

Top Gun 3, Joseph Kosinski descrive il film in un solo aggettivo (e non ci aspettiamo niente di meno) - Il regista del secondo capitolo del franchise con protagonista Tom Cruise ha descritto come sarà il terzo capitolo con una sola parola. movieplayer.it

Top Gun 3, il protagonista vivrà "una profonda crisi esistenziale": parla il regista Joseph Kosinski - Secondo quanto anticipato dal regista Joseph Kosinski sembra che in Top Gun 3, Pete "Maverick" Mitchell, interpretato da Tom Cruise, vivrà una profonda crisi esistenziale. comingsoon.it

Abbiamo incontrato il regista Joseph Kosinski in occasione del debutto in streaming di F1, il blockbuster a tutta velocità interpretato da Brad Pitt. - facebook.com facebook