Toon Aerts e il terribile dramma di aver perso la figlia | Sei la piccola stella sulla maglia di papà

Il 9 novembre Toon Aerts ha conquistato il titolo di Campione Europeo di ciclocross, un traguardo importante. Pochi giorni dopo, ha affrontato un dolore inimmaginabile: la perdita della figlia Billie, ancora nel grembo materno. Un dramma che ha segnato profondamente la sua vita e la sua carriera, lasciando un ricordo indelebile nel cuore dell’atleta.

Lo scorso 9 novembre Toon Aerts si laureava di nuovo Campione Europeo di ciclocross. Cinque giorni più tardi perdeva sua figlia Billie, ancora nel grembo materno. A distanza di un mese dalla tragedia, il campione belga ha voluto condividere il suo dramma sui social.