Toon Aerts e il terribile dramma di aver perso la figlia | Sei la piccola stella sulla maglia di papà

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 9 novembre Toon Aerts ha conquistato il titolo di Campione Europeo di ciclocross, un traguardo importante. Pochi giorni dopo, ha affrontato un dolore inimmaginabile: la perdita della figlia Billie, ancora nel grembo materno. Un dramma che ha segnato profondamente la sua vita e la sua carriera, lasciando un ricordo indelebile nel cuore dell’atleta.

