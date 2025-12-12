Toni Servillo incanta Riccione nella prima serata alla Granturismo | un viaggio nella Napoli di Moscato

Toni Servillo ha incantato il pubblico di Riccione durante la prima serata alla Sala Granturismo, offrendo un coinvolgente viaggio nella Napoli di Moscato. L'evento, svoltosi giovedì 11 dicembre, ha regalato un'esperienza intensa e suggestiva, affascinando gli spettatori presenti.

È stata una prima serata intensa e suggestiva quella andata in scena giovedì, 11 dicembre, nella Sala Granturismo di Riccione. Toni Servillo ha inaugurato il doppio appuntamento dedicato a Partitura - Viaggio immaginario, e ostile, di Giacomo Leopardi nel ventre di Partenope, il testo che Enzo. Standing ovation per Servillo: il ritorno di "Partitura" conquista Riccione - Il doppio appuntamento — promosso dal Comune di Riccione e curato da Riccione Teatro nell'ambito del 58esimo Premio Riccione — si configura come un vero atto d'amore di Servillo verso Moscato.

