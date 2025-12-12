Tommaso Giacomel sbanca a Hochfilzen! 100% al poligono e trionfo nella sprint!

Tommaso Giacomel conquista la vittoria nella sprint di Hochfilzen, seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. Con uno zero al poligono e la migliore performance sugli sci, l’azzurro si impone nella gara maschile, regalando all’Italia un risultato importante all’inizio della stagione.

Tommaso Giacomel sbanca Hochfilzen! La seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, scattata in Austria, regala subito una vittoria all’Italia: nella 10 km sprint maschile l’azzurro trova lo zero al poligono (essendo anche il più rapido nella seconda serie), conditio sine qua non per essere nelle zone nobili della classifica quest’oggi, e poi va a prendersi il successo sugli sci (nono crono assoluto). Per l’azzurro si tratta del secondo successo in carriera sul circuito maggiore, il primo in questo format: l’Italia non vinceva una sprint nel comparto maschile da Oestersund 2021, quando ci riuscì Lukas Hofer. Oasport.it

