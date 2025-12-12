Tommaso Giacomel festeggia la vittoria | La sprint mi si adatta aggressivo al tiro Dedicata alla nonna

Tommaso Giacomel conquista la vittoria nella sprint di Hochfilzen, aprendo il weekend di Coppa del Mondo di biathlon. Con un atteggiamento aggressivo al tiro, il biathleta italiano si è distinto sulla neve, dedicando la vittoria alla nonna. Un risultato che testimonia il suo talento e determinazione in questa disciplina.

Tommaso Giacomel ha vinto la sprint di Hochfilzen, gara che ha aperto il weekend riservato alla Coppa del Mondo di biathlon. L’azzurro si è imposto in Austria, rendendosi protagonista di un magistrale dieci su dieci al poligono e andando molto forte anche sugli sci. Si tratta del secondo successo per il 25enne nel massimo circuito internazionale itinerante, che dà un segnale importante a meno di due mesi dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurro ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali. “ Sapevo in partenza che questo format di gara si adattava molto alle mie caratteristiche anche se non avevo mai vinto. Oasport.it

Gara pazzesca di Giacomel, l’Italia del biathlon si prende la vittoria nella sprint di Hochfilzen

Gara pazzesca di Giacomel, l’Italia del biathlon si prende la vittoria nella sprint di Hochfilzen - Prova superlativa del giovane azzurro che chiude con lo zero sia nel tiro a terra che in piedi e conquista la vittoria in Austria ... ilfattoquotidiano.it

Tommaso Giacomel sbanca a Hochfilzen! 100% al poligono e trionfo nella sprint! - 2026 di biathlon, scattata in Austria, regala subito una vittoria ... oasport.it

In questo momento nel biathlon maschile ci sono i norvegesi e Tommaso Giacomel. x.com

??` ?????????? ??????????! Prova stellare di Tommaso Giacomel nella sprint di Hochfilzen: seconda vittoria in Coppa del Mondo per il nostro azzurro ???? - facebook.com facebook