Tomb Raider | Legacy of Atlantis riporta alle origini la leggenda di Lara Croft

Tomb Raider: Legacy of Atlantis è un remake completo del primo storico gioco del 1996, che riporta alle origini la leggendaria avventura di Lara Croft. Sviluppato da Amazon Games in collaborazione con Crystal Dynamics e Flying Wild Hog, il titolo promette di rivivere e modernizzare l’esperienza originale, offrendo ai fan un ritorno alle radici della celebre saga.

Amazon Games, insieme a Crystal Dynamics e Flying Wild Hog, ha annunciato ufficialmente Tomb Raider: Legacy of Atlantis, un remake completo del primo storico Tomb Raider pubblicato nel 1996. Il titolo è atteso nel corso del 2026 su PlayStation 5, Xbox Series e PC tramite Steam, con l'obiettivo dichiarato di far rivivere l'avventura che ha dato forma a un intero genere, rinnovandola sul piano tecnico e strutturale senza tradirne l'anima originale. Il progetto nasce come una reinterpretazione profonda dell'opera originale, pensata per rispettarne l'atmosfera, il ritmo e la filosofia di gioco, ma adattandola alle aspettative e agli standard della nuova generazione.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis Announcement Trailer

