Tomb Raider | Catalyst è il seguito di Underworld Crystal Dynamiycs svela tante nuove informazioni

Tomb Raider: Catalyst, seguito di Underworld, segna il ritorno di Lara Croft in una nuova fase della sua avventura. Crystal Dynamics svela dettagli che collegano il gioco alla linea temporale classica, abbandonata da oltre dieci anni, offrendo ai fan un'esperienza rinnovata e ricca di sorprese.

Lara Croft è pronta a vivere una nuova fase della sua storia e, questa volta, lo farà riallacciandosi alla linea temporale classica abbandonata da oltre un decennio. Ai The Game Awards, Crystal Dynamics ha annunciato Tomb Raider: Catalyst, nuovo capitolo in uscita nel 2027, chiarendo finalmente dove si colloca nella complessa cronologia della serie. Il gioco sarà il seguito diretto di Tomb Raider: Underworld del 2008, cioè l’episodio conclusivo della cosiddetta Legend Trilogy, la stessa che precede il reboot del 2013. La trilogia moderna, spiegano gli sviluppatori, rappresenta ormai l’origine di Lara, mentre Catalyst mostrerà una versione più adulta e pienamente formata dell’archeologa. Game-experience.it

