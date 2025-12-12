Tomb Raider Amazon fa un doppio regalo ai fan per il 30° anniversario | quando usciranno i due nuovi giochi

Amazon Game Studio celebra il 30° anniversario di Tomb Raider con due annunci: un remake del primo capitolo e un nuovo titolo in uscita nel 2027. Questi progetti segnano un momento speciale per i fan, pronti a riscoprire Lara Croft e l'universo di Tomb Raider in chiave moderna. Ecco tutte le novità in attesa di conoscere i dettagli ufficiali.

Amazon Game Studio fa la sua mossa al momento giusto, presentando un remake del primo iconico capitolo di Tomb Raider in uscita per il 30° anniversario e un nuovo gioco della serie che uscirà nel 2027: scopriamo di più sui nuovi progetti in attesa di dare un caloroso abbraccio di benvenuto alla nuova versione di Lara Croft. Non poteva esserci momento migliore per ripresentare al mondo Lara Croft e Tomb Raider. L’annuncio ai The Game Awards era stato anticipato da un post del team di sviluppo, ma nessuno poteva aspettarsi di trovarsi di fronte ad un’operazione di rilancio così ambiziosa come quella presentata da Amazon Game Studios sul palco di Los Angeles. Esports247.it

