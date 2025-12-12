Tom Cruise non farà più il film ambientato nello spazio si sarebbe rifiutato di chiedere l'aiuto di Trump

Tom Cruise ha deciso di abbandonare il progetto di un film ambientato nello spazio, che avrebbe dovuto interpretare. La sua scelta sarebbe legata a una controversia riguardante la richiesta di supporto dall'ex presidente Donald Trump, con Cruise che avrebbe rifiutato di coinvolgerlo. La cancellazione del film apre nuovi scenari nel mondo dell'intrattenimento e delle collaborazioni internazionali.

Il film girato nello spazio di cui Tom Cruise sarebbe dovuto essere protagonista, non si farà più. Tra le motivazioni ci sarebbe quella secondo cui l'attore non avrebbe voluto chiedere il supporto di Trump. Fanpage.it Tropic Thunder, ci sono novità incoraggianti per il film di Tom Cruise su Les Grossman - Se da una parte il film di Tom Cruise girato nello spazio sembrerebbe essere stato definitivamente accantonato, almeno stando agli ultimi report, dall'altra parte pare che il tanto atteso spin- cinema.everyeye.it I 20 migliori film con Tom Cruise - pellicole in onda su Sky Cinema Stars, il canale dedicato ai grandi di Hollywood - tg24.sky.it Secondo un nuovo report, il film SpaceX NASA con Tom Cruise sarebbe stato cancellato. L'attore avrebbe bisogno del permesso del governo federale e si è rifiutato di chiedere un favore a Donald Trump. - facebook.com facebook