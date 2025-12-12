Tom Cruise | cancellato il suo film nello spazio perché non ha chiesto aiuto a Trump

Tom Cruise avrebbe deciso di cancellare il suo film nello spazio a causa del suo rifiuto di chiedere l'intercessione di Donald Trump per ottenere supporto dalla NASA e da Elon Musk. La decisione ha suscitato scalpore, sollevando dubbi sulle motivazioni dietro questa scelta e sulle implicazioni di un simile rifiuto nel contesto della produzione cinematografica e delle collaborazioni internazionali.

Il divo si sarebbe rifiutato di chiedere l'intercessione del Presidente americano per poter girare il suo film col supporto della NASA e di Elon Musk. Tom Cruise sarebbe l'ultima "vittima" hollywoodiana dell'Amministrazione Trump. Negli ultimi anni abbiamo sentito spesso parlare di un misterioso film da girare nello spazio, scelta rivoluzionaria che avrebbe coinvolto addirittura la NASA. Ebbene, il film in questione sarebbe stato cancellato. Secondo Page Six il motivo della cancellazione del film, che vedeva alla regia Doug Liman, riguarderebbe proprio la scelta del divo di non chiedere aiuto a Trump per far intervenire la NASA e Space X di Elon Musk, necessari per il progetto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tom Cruise: cancellato il suo film nello spazio perché non ha chiesto aiuto a Trump

Secondo un nuovo report, il film SpaceX NASA con Tom Cruise sarebbe stato cancellato. L'attore avrebbe bisogno del permesso del governo federale e si è rifiutato di chiedere un favore a Donald Trump. - facebook.com Vai su Facebook

Tom Cruise Receives an Honorary Oscar Award | The 16th Governors Awards Presented By @ROLEX

