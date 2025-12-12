Tolta e poi riaffidata al padrone | il caso della cagnolina Zara infiamma il web

Il caso della cagnolina Zara, tolta e successivamente riaffidata al suo padrone, sta suscitando grande interesse sui social media. La vicenda ha suscitato affetto e solidarietà nei confronti dell’animale, ora riunito al suo conduttore a Ballabio, dopo l’ordinanza di riaffido emessa da Ats Brianza.

Il caso della cagnetta Zara impazza sui social, dove si è registrata una grande ondata di affetto e simpatia nei confronti dell'animale che ora si trova con il suo conduttore a Ballabio, dopo il riaffido mediante ordinanza da parte di Ats Brianza.Di cosa parliamoLa vicenda è decisamente spinosa e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Tolta e poi riaffidata al padrone: il caso della cagnolina Zara infiamma il web

Tolta e poi riaffidata al padrone: il caso della cagnolina Zara infiamma il web - Ats Brianza sequestrò l'animale per l'inadeguatezza delle strutture, affidandola a un canile. Da leccotoday.it