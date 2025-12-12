Tivù Verità | Giani | la Francia restituisca le spoglie del maestro Cherubini

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato l'impegno della regione a collaborare con il ministero degli Esteri francese per ottenere la restituzione delle spoglie del compositore Luigi Cherubini, originario di Firenze. La richiesta nasce in risposta alle parole del Maestro Riccardo Muti, sottolineando l'importanza di recuperare il patrimonio culturale italiano conservato all'estero.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, risponde al Maestro Riccardo Muti e si impegna a lavorare con il ministero degli Esteri per avviare contatti ai più alti livelli con la Francia per riportare a Firenze le spoglie del grande compositore Cherubini. Laverita.info

tiv249 verit224 giani la francia restituisca le spoglie del maestro cherubini

© Laverita.info - Tivù Verità | Giani: la Francia restituisca le spoglie del maestro Cherubini