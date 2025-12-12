Tivù Verità | Giani | la Francia restituisca le spoglie del maestro Cherubini
Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato l'impegno della regione a collaborare con il ministero degli Esteri francese per ottenere la restituzione delle spoglie del compositore Luigi Cherubini, originario di Firenze. La richiesta nasce in risposta alle parole del Maestro Riccardo Muti, sottolineando l'importanza di recuperare il patrimonio culturale italiano conservato all'estero.
Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, risponde al Maestro Riccardo Muti e si impegna a lavorare con il ministero degli Esteri per avviare contatti ai più alti livelli con la Francia per riportare a Firenze le spoglie del grande compositore Cherubini. Laverita.infoGiani e la Prefettura dicono due cose diverse. La verità è un concetto delicato da maneggiare. Per cui meglio accontentarsi della coerenza logica, anche solo formale. Con questo spirito laico si considererà dunque che rispetto ad una vicenda specifica è accet - facebook.com facebook