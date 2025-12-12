Tivù Verità | Dopo Passaggio Al Bosco nuovo allarme fascismo

Dopo Passaggio Al Bosco, emergono nuovi segnali di allarme legati a fenomeni di fascismo e censura nel panorama culturale. Marco Scatarzi e Lorenzo Cafarchio analizzano le tensioni, i boicottaggi e le accuse che coinvolgono fiere del libro e festival, evidenziando le sfide affrontate nel preservare la libertà di espressione e dibattito.

Marco Scatarzi e Lorenzo Cafarchio raccontano boicottaggi, accuse grottesche e tentativi di censura tra fiere del libro e festival. Perché il pluralismo diventa un problema solo quando non è di sinistra?. Laverita.info

