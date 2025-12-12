Titolo edilizio regolare per il Consiglio di Stato Chiusa un’altra tranche

L'articolo analizza il recente pronunciamento del Consiglio di Stato sulla regolarità dei titoli edilizi, evidenziando le divergenze di valutazione tra le autorità giudiziarie e amministrative. La questione solleva dubbi sulla coerenza delle interpretazioni normative e sulla tutela dei principi di legalità e trasparenza nel settore edilizio.

"Non comprendo come sia possibile che lo stesso edificio per il giudice amministrativo possa essere considerato regolare, mentre per la Procura e per il gip è da considerarsi abusivo". Interviene così la vicesindaca del Comune di Milano Anna Scavuzzo, con delega alla Rigenerazione urbana, riferendosi alle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato sui ricorsi di residenti contro la costruzione della torre in via Anfiteatro 7, cantiere ora posto sotto sequestro. "Dubito che si possa dire che il problema risiede in comportamenti in malafede da parte degli uffici comunali – prosegue – quanto piuttosto da norme suscettibili di diversi orientamenti giurisprudenziali".

Decadenza del titolo edilizio è automatica con il decorso del tempo e l'inerzia del titolare

