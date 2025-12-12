Tiro con l’arco | a Rio de Janeiro vanno in archivio i ranking round delle Indoor World Series

A Rio de Janeiro si sono aperti i ranking round del quarto appuntamento delle Indoor World Series di tiro con l’arco. La competizione internazionale si prepara a regalare emozioni e sfide tra i migliori arcieri del circuito, dando il via a un evento che promette spettacolo e grandi risultati.

Il quarto appuntamento delle Indoor World Series di tiro con l’arco si è ufficialmente aperto a Rio de Janeiro. Sulle linee di tiro brasiliane la giornata odierna, del 12 dicembre, è stata dedicata ai vari ranking round fra arco ricurvo e compound: ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Arco ricurvo Non vi erano italiani presenti, né al maschile né al femminile. Fra gli uomini a chiudere più in alto di tutti è stato il totem statunitense Brady Ellison, con 597600, davanti al padrone di casa Marcus D’Almeida (595) e al francese Thomas Chirault (594). Totalmente di marca brasiliana la classifica riservata alle donne, con Isabelle Trinidad Estevez Pereira che ha completato la sua performance con lo score di 586600 precedendo tutto il resto delle partecipanti verdeoro al contest. Oasport.it

