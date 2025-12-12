Tiro con la Balestra Torneo interno a Casetta

Il Torneo Interno del Gruppo Balestrieri ‘Monteaperti 1260’ torna a Casetta con una giornata dedicata al tiro con la balestra. La seconda edizione della competizione, aperta anche a squadre esterne da due anni, ha visto protagonisti appassionati e appassionate in un evento ricco di sportività e tradizione, con premiazioni dedicate.

Grande giornata di sport con la Balestra a Casetta nella seconda gara del Torneo Interno del Gruppo Balestrieri 'Monteaperti 1260' da due anni aperto anche a squadre esterne con classifica a parte ed, alla fine, premiazione specifica. Gara perfetta nell'organizzazione affidata di volta in volta a tre tiratori senesi diversi, in questa gara i cinque giovani della Categoria Junior, hanno deliziato creando 6 bersagli diversi veramente originali ed anche spiritosi oltre che molto tecnici. I 24 partecipanti alla gara si sono tutti veramente impegnati sulle distanze previste, da 14 a 22 metri, dando luogo ad una competizione molto bella e sentita.

