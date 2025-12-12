Tir incastrato in paese traffico in tilt | strade chiuse per 5 ore

Venerdì 12 dicembre a Brentonico si è verificato un incidente che ha causato disagi al traffico. Un tir rimasto incastrato in una strada del centro ha provocato la chiusura delle vie circostanti per circa cinque ore, creando notevoli disagi ai residenti e agli automobilisti.

È stata una mattinata di disagi quella di oggi, venerdì 12 dicembre, a Brentonico dove un autista di un camion ha imboccato una strada non abbastanza larga per le dimensioni del veicolo che stava guidando, rimanendo così bloccato in una via del paese.La chiamata agli operatori della Centrale. Trentotoday.it Tir incastrato a Brentonico, per rimuoverlo arriva la gru dei pompieri - Le operazioni sono state lunghe e delicate: ci sono volute quasi cinque ore per sollevare e recuperare il bilico, riuscendo così a liberare la carreggiata. rainews.it

INARRESTABILE "INCASTRATO" IN CENTRO PAESE Quasi cinque ore di lavoro per i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo. L'allarme è scattato alle 6.30 di questa mattina a Brentonico. Tradito dal navigatore l’autista si è trovato bloccato senza possibilità di - facebook.com facebook

