Timothèe Chalamet ha parlato per la prima volta del rapper in maschera che tutti credono sia lui | Tutto sarà rivelato a tempo debito
Timothée Chalamet ha svelato per la prima volta il suo pensiero sul rapper in maschera che molti sospettano essere lui. Con una dichiarazione criptica, l’attore lascia intendere che presto verranno chiarite le voci, alimentando l’ipotesi che dietro il passamontagna di EsDeeKid possa nascondersi davvero lui.
L'ipotesi si fa sempre più concreta: sotto il passamontagna di EsDeeKid potrebbe esserci davvero l'attore di Marty Supreme. Vanityfair.it#NEWS | #JacobElordi non ha trattenuto l’entusiasmo parlando della performance di #TimothéeChalamet in #MartySupreme, definendola uno dei punti più alti della carriera dell’attore. "Timothée è incredibile in Marty Supreme. È semplicemente brillante", ha - facebook.com FacebookTimothée Chalamet, e gli attori costretti a definirsi top di gamma per farsi notare Di @lasoncini linkiesta.it/2025/12/timoth… via @Linkiesta Vai su X
