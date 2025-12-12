Time e la copertina cult La persona dell’anno è l’AI

La classe operaia non va più in paradiso, ma certo è salita molto in alto. Nel 1932 una celebre foto intitolata "pranzo in cima a un grattacielo" ritraeva un gruppo di operai seduti su una trave d’acciaio mentre facevano pausa con il panino in mano; oggi la nuova "classe operaia", secondo la copertina che Time dedica ogni dicembre alla "persona dellanno", sono gli "architetti dell’ Intelligenza Artificiale " (AI in inglese), e cioè Mark Zuckerberg di Meta, Lisa Su di Advanced Micro Devices, Elon Musk di Xai, Jensen Huang di Nvidia, Sam Altman di Open Ai, Demis Hassabis di DeepMind Technologies, Dario Amodei di Anthropic e Fei-Fei Li di World Labs. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

