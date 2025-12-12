Tim Poste al 27% Ma non c’è l’Opa

Poste Italiane ha aumentato la propria partecipazione in Tim, raggiungendo il 27,3%, con un incremento dello 0,27% rispetto alle precedenti quote. L'acquisto include anche il 2,51% rilevato dai francesi di Vivendi, rafforzando la presenza del gruppo guidato da Matteo Del Fante nel settore delle telecomunicazioni. La strategia di Poste si configura come sempre più rilevante nel panorama italiano.

Tim sempre più strategica per Poste Italiane. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante (in foto) è salito al 27,3% della società di telecomunicazioni, rilevando dai francesi di Vivendi il 2,51 per cento. Una mossa che porta le Poste «al conseguente superamento dell'attuale soglia rilevante» per l'Opa obbligatoria. Tuttavia il gruppo ha dichiarato l'intenzione di avvalersi dell'esenzione ex articolo 106 del Regolamento Consob e «si impegna a cedere a parti non correlate le azioni ordinarie detenute in eccedenza» rispetto alla soglia rilevante entro 12 mesi, e ad astenersi dall'esercizio dei diritti di voto delle azioni eccedenti.