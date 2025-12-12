Ti ricordi… la storia di Maurizio Gaudino lo scugnizzo tedesco che fece tremare il Napoli di Maradona

Maurizio Gaudino, noto come lo scugnizzo tedesco, è ricordato per aver messo in crisi il Napoli di Maradona con la sua determinazione. La sua frase iconica, “Sì, ‘abbè, uno ggol abbasta”, rimane impressa nella memoria dei tifosi e degli appassionati di calcio, creando un legame tra passato e presente di uno sport appassionante.

“Sì, ‘abbè, uno ggol abbasta ”. Pensi a questa frase, che confonde anche il compianto Italo Khune, e pensi a Maurizio Gaudino. C’è molto di più però, dietro al dialetto ereditato a mo’ di paisà, di quel calciatore che in quella finale di Coppa Uefa diede filo da torcere a Maradona e ai suoi. Nato il 12 dicembre di 59 anni fa a Bruhl in Renania Settentrionale: “È la città di Steffi Graf ” ricordava spesso Maurizio, che in fondo la campionessa era lei, lui veniva dalla strada. Già, non poteva essere altrimenti: papà di Orta di Atella, minatore, partito per la Renania per fare il camionista. Mamma di Frattamaggiore, che in Germania va a lavorare alla Henkel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

