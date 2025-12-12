Thiago Silva-Milan il ritorno è possibile? La situazione attuale spiega quello che sarà il piano rossonero

Il possibile ritorno di Thiago Silva al Milan resta un'ipotesi che affascina i tifosi, ma il club si mantiene cauto. Con il mercato di gennaio alle porte, il tema riemerge come una suggestione romantica, alimentata dalla nostalgia e dalle esigenze di rinforzo. Tuttavia, motivazioni strategiche e finanziarie spiegano la posizione fredda del club nei confronti di questa eventualità.

Thiago Silva-Milan, una suggestione romantica che resiste: ma il club resta freddo per due motivi chiave Il tema Thiago Silva-Milan continua a riaffiorare ciclicamente, soprattutto ora che il mercato di gennaio si avvicina e il club rossonero valuta come rinforzare la rosa. L’obiettivo dichiarato è intervenire sia in difesa che in attacco, pur partendo da . Calcionews24.com

Milan, ritorno vicino per Thiago Silva: contatti avviati per gennaio - Il Milan valuta il ritorno di Thiago Silva: contatti avviati per un contratto di sei mesi, soluzione d’esperienza per la fase decisiva. europacalcio.it

L'ex allenatore di Thiago Silva alla Fluminense: "Ritorno al Milan? Valore aggiunto per chiunque, anche ora" - Renato Portaluppi, allenatore della Fluminense al Mondiale per Club, si è così espresso a TMW sul possibile ritorno di Thiago Silva, suo ex calciatore, al Milan: "Thiago ... milannews.it

Batti un colpo se vorresti il ritorno di Thiago Silva ? - facebook.com facebook

#Milan, cessione di #Gimenez a questa cifra. La mossa di #Icardi. #ThiagoSilva vuole tornare. Sorpresa ... #SempreMilan #Calciomercato x.com