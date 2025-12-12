The White Lotus 4 | Helena Bonham Carter tra i protagonisti?

Si intensificano le voci sulla prossima stagione di The White Lotus: Helena Bonham Carter potrebbe entrare nel cast come protagonista. La celebre attrice britannica, nota per le sue interpretazioni versatili, sembra pronta a unirsi al cast dello show creato da Mike White, alimentando l'attenzione dei fan e i gossip sul futuro della serie.

La star del cinema britannico sembra sarà coinvolta nella realizzazione della nuova stagione dello show creato da Mike White. Il cast della stagione 4 di The White Lotus sembra stia iniziando a essere delineato. Le fonti di Deadline sostengono, infatti, che tra le star coinvolte nel nuovo capitolo del progetto antologico targato HBO ci sarà anche Helena Bonham Carter. Le prime anticipazioni sulla stagione 4 I produttori non hanno confermato, ma nemmeno smentito le indiscrezioni sul coinvolgimento della star in The White Lotus. Helena Bonham Carter potrebbe quindi essere il primo nome coinvolto nel quarto capitolo della serie antologica creata da Mike White. Movieplayer.it

