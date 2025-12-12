The Voice Senior stasera 12 dicembre | la semifinale

Ildifforme.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, venerdì 12 dicembre, va in onda su Rai 1 la semifinale di The Voice Senior. Dopo le audition al buio, i concorrenti si sfidano nel segmento del ‘Knock Out’ sotto la guida di Antonella Clerici e della giuria di coach, tra cui Loredana Bertè.

(Adnkronos) – The Voice Senior torna stasera, venerdì 12 dicembre, su Rai 1. Terminate tutte le sessioni di ‘Blind Auditions’, le tradizionali ‘audizioni al buio’, per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il ‘Knock Out’, la semifinale del programma condotto da Antonella Clerici affiancata dalla giuria di coach composta da Loredana Bertè, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

the voice senior stasera 12 dicembre la semifinale

© Ildifforme.it - The Voice Senior, stasera 12 dicembre: la semifinale

Gabriella canta “Se stasera sono qui di Luigi Tenco | The Voice Senior Blind Auditions

Video Gabriella canta “Se stasera sono qui di Luigi Tenco | The Voice Senior Blind Auditions

the voice senior staseraThe Voice Senior stasera 5 dicembre 2025: anticipazioni ultima puntata Blind - The Voice Senior stasera 5 dicembre 2025 su Rai 1: anticipazioni ultima puntata Blind Audition. Come scrive lifestyleblog.it

the voice senior staseraThe voice senior stasera in tv venerdì 28 novembre su Rai 1: le anticipazioni della puntata - Nuovo appuntamento con The voice senior, in onda questa sera, venerdì 28 novembre, su Rai 1. Da corrieredellumbria.it