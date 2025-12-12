The Voice Senior anticipazioni semifinale stasera 12 dicembre 2025 | i Knock Out sei cantanti per giudice boom di eliminazioni

Stasera, 12 dicembre 2025, si tiene la semifinale di The Voice Senior, con la fase dei Knock Out. Sei cantanti per ogni giudice si sfideranno in un'ultima occasione per conquistare il coach e accedere alla finale. L'evento promette emozioni e colpi di scena, con un aumento delle eliminazioni che renderanno questa semifinale decisiva per i protagonisti.

Al via la semifinale, ovvero la fase del Knock Out, in cui ogni concorrente avrà un'unica possibilità per convincere il proprio coach a portarlo in finale. Dopo settimane di Blind Auditions e prime selezioni, i team guidati da Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt arrivano a questo app.

