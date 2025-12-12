The Rainmaker recensione | John Grisham L’uomo della pioggia e una serie troppo vecchio stile
Dopo il romanzo bestseller e il film di Francis Ford Coppola, arriva un procedurale orizzontale stantio e con poco mordente. Su Sky e NOW. Non si contano più i successi - prima letterari e poi cinematografici - che trovano nuova vita e linfa in tv, provando ad aggiornare il racconto alla contemporaneità: all'elenco possiamo aggiungere The Rainmaker. Prima c'è stato il romanzo bestseller di John Grisham del 1995; poi il film cult di Francis Ford Coppola con Matt Damon del '97 (tradotto con L'uomo della pioggia, da non confondere con l'omonimo film di Barry Levinson con Tom Cruise e Dustin Hoffman). 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Anche se non riguarda Netflix, segnalo su Sky Atlantic due bellissime serie per chi non le ha viste. The Rainmaker e Black Sails. Vengono riproposte dopo molti anni. - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere The Rainmaker stasera in tv - Su Sky Atlantic e NOW la nuova serie legal thriller tratta dal bestseller di John Grisham. style.corriere.it scrive
"The Rainmaker" su Sky è tante cose tranne che un legal drama - La creatura di Michael Seitzman e Jason Richman, tratta dal celebre romanzo del maestro John Grisham, è al momento la più cocente d ... Lo riporta today.it
Recensione Libro : L'Uomo della Pioggia, di Jhon Grisham (PROMOSSO)