The Odyssey l’Ulisse di Matt Damon è sensazionale nel prologo del film di Christopher Nolan | la descrizione

Le prime immagini di The Odyssey, il nuovo epico di Christopher Nolan interpretato da Matt Damon, sono state proiettate nelle sale IMAX statunitensi. Il prologo di quasi sei minuti offre un assaggio della portata epica e monumentale del film, anticipando un progetto di grande impatto nel panorama cinematografico.

Il prologo proiettato nelle sale IMAX degli Stati Uniti è solo un assaggio del kolossal di Nolan ma già bastano a suggerire la portata epica e monumentale del progetto Le prime immagini del nuovo epico film di Christopher Nolan, The Odyssey, hanno ufficialmente debuttato nelle sale con l'uscita di un prologo della durata di quasi sei minuti. Con Matt Damon nel ruolo di Odisseo, il re di Itaca, il nuovo film del regista vanta un cast stellare che include Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron e Jon Bernthal. L'uscita è prevista per il 17 luglio 2026, ma la campagna marketing è iniziata mesi fa con un teaser di un minuto diffuso in estate (distribuito solo nei cinema e mai diffuso online). Movieplayer.it

